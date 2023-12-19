ХАМАС заявило об убийстве восьми израильских солдат на севере Газы

По утверждению радикалов, они нанесли удар гранатометом по отряду специальных сил противника в районе Тель-эз-Заатар

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выступило с утверждением, что в результате атаки ее сторонников на севере сектора Газа были убиты восемь солдат израильской армии.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радикалов.

"Сторонники "Бригад Иззэддина аль-Кассама" выстрелом из гранатомета сумели поразить отряд специальных сил противника в районе Тель-эз-Заатар, расположенном в северной части Газы", - указывается в сообщении. "Мы подтверждаем, что в результате этой атаки были убиты восемь [израильских] солдат", - сообщило боевое крыло ХАМАС.