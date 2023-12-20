Глава МИД Ирана встретился с лидером политбюро ХАМАС в Катаре

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в секторе Газа

ДУБАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в Дохе с главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщил иранский МИД в своем Telegram-канале.

"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу с главой политбюро ХАМАС в столице Катара Дохе. В ходе переговоров стороны обсудили политическую ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также последние события на земле", - говорится в заявлении, опубликованном иранским внешнеполитическим ведомством.

Агентство IRNA добавило, что встреча состоялась в штаб-квартире политбюро ХАМАС в Дохе. В ходе переговоров Хания отметил, что этот визит Абдоллахияна в Катар является четвертым с 7 октября, и выразил главе иранского МИД свою признательность за его деятельное участие в развитии ситуации в Газе, передало агентство.

О визите иранского министра в Доху возглавляемое им ведомство проинформировало по факту его прибытия, в ночь на среду. Ранее о планах Абдоллахияна посетить Катар не сообщалось. Информации о том, встречался ли глава МИД исламской республики с представителями катарского истеблишмента, не приводится.

В последний раз Абдоллахиян и Хания встречались в столице Катара 23 ноября. Тогда они обсуждали ситуацию в Газе и действовавшее на тот момент соглашение между Израилем и ХАМАС о гуманитарном перемирии.