Белый дом настаивает на включении осуждения ХАМАС в проект резолюции СБ ООН по Газе

Важно, чтобы все члены СБ ООН взяли на себя обязательства по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на включении осуждения действий палестинского радикального движения ХАМАС в резолюцию Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге на борту президентского самолета, направляющегося в Милуоки (штат Висконсин).

"Для нас важно, чтобы Совет Безопасности, если он собирается сделать заявление по этому вопросу, осудил ХАМАС и то, что они сделали 7 октября, признал необходимость возможности Израиля защищать себя, а также чтобы все члены СБ ООН взяли на себя обязательства по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа", - сказал Кирби.

Он добавил, что в СБ ООН ведутся активные дискуссии в попытках принятия еще одной резолюции по ближневосточному вопросу.

15 ноября СБ ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Из 15 членов совета документ поддержали 12, а Великобритания, Россия и США воздержались от голосования. Совбез отклонил поправку Москвы к этой резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий, в документе лишь содержится призыв к гуманитарным паузам, достаточным для оказания помощи гражданскому населению.

Соединенные Штаты 8 декабря применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержалось требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.