Россия и арабские страны поддержали усилия Сомали по борьбе с терроризмом

Участники Российско-арабского форума сотрудничества приветствовали резолюцию Совета Безопасности ООН 2714 от 1 декабря 2023 года, предусматривающую отмену запрета на поставки оружия в эту страну

МАРРАКЕШ, 21 декабря. /ТАСС/. Участники VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) на уровне министров иностранных дел, состоявшейся 20 декабря в Марракеше, поддержали усилия Сомали по борьбе с терроризмом.

"Поддерживаем усилия Федеративной Республики Сомали по искоренению терроризма, - говорится в итоговом коммюнике заседания. - Приветствуем резолюцию Совета Безопасности ООН 2714 от 1 декабря 2023 года, предусматривающую отмену запрета на поставки оружия в Сомали, и подчеркиваем важность использования этой резолюции для обеспечения правительства военными возможностями для расширения зоны своего контроля и поддержания безопасности после ожидаемого вывода из страны Переходной миссии Африканского союза, поддерживая подготовку сомалийских сил, чтобы они смогли взять на себя ответственность за безопасность.

"Призываем государства, организации и заинтересованные стороны, занимающиеся помощью и гуманитарными акциями, без промедления предоставить гуманитарную помощь сомалийскому народу и нарастить его возможности противостоять катастрофическому кризису, вызванному глобальными изменениями климата, который недавно разразился на сомалийской территории, - указывается в документе. - Приветствуем реализацию Федеративной Республикой Сомали экономических реформ в рамках критериев Инициативы в отношении бедных стран с высоким уровнем задолженности (ХИПК), что обусловило отмену большей части внешней задолженности и поможет Сомали обеспечить развитие, процветание и стабильность".

В VI сессии РАФС принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также руководители внешнеполитических ведомств Марокко, Палестины, Йемена, Бахрейна, Судана, Ливан, Мавритании, Египет.