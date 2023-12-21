В Аргентине на марше произошли столкновения между полицией и протестующими

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Небольшие столкновения произошли между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими в Буэнос-Айресе на первом антиправительственном марше с момента вступления в должность президента Аргентины Хавьера Милея, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Еще перед началом марша, стартовавшего в 16:00 (22:00 мск), в центр Буэнос-Айреса была стянута федеральная полиция и жандармерия. В начале манифестации протестующие старались выполнять требования правоохранительных органов и оставаться на тротуарах, но позже перестали выполнять их указания. В результате чего полиция стала теснить демонстрантов. В момент столкновений в толпе распылили перцовый газ, в то время как протестующие кричали: "Милей - ты мусор, ты диктатор".

Ситуация на марше на данный момент спокойная. Несмотря на предупреждение властей о недопустимости перекрытия проезжей части, протестующие полностью заняли одну из улиц, ведущих к площади перед президентским дворцом. Всего в марше принимают участие более 1 тыс. человек, преимущественно члены профсоюзных объединений и левых движений.

Министерство безопасности Аргентины отчиталось о том, что правоохранители контролируют все въезды в город. На странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter) говорится, что жандармерия проверила несколько автобусов, в которых, предположительно, свозили протестующих в город. На вокзалах столицы также дежурила полиция. Кроме того, на информационных табло на станциях выведено предупреждение о том, что демонстранты, которые будут перекрывать улицы, могут лишиться социальных пособий.

На прошлой неделе министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич объявила, что новое правительство будет придерживаться нулевой терпимости к блокировке улиц. Ранее полиция в Аргентине редко применяла силу в отношении протестующих, перекрывающих дороги и трассы. В понедельник министр человеческого капитала Сандра Петтовельо также объявила, что участников акций протеста, мешающих дорожному движению, будут лишать социальных пособий.