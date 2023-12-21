Участники Российско-арабского форума высоко оценили усилия РФ по палестинской проблеме

На форуме отметили неизменную позицию Российской Федерации в поддержку неотъемлемых прав палестинского народа

МАРРАКЕШ, 21 декабря. /ТАСС/. Участники VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), прошедшего в Марракеше на уровне министров иностранных дел, высоко оценили усилия РФ, направленные на решение палестинской проблемы. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам сессии.

"Ценим историческую и неизменную позицию Российской Федерации в поддержку дела Палестины и неотъемлемых прав палестинского народа на двустороннем уровне и на международных форумах, а также ее усилия в Совете Безопасности ООН по прекращению огня и возобновлению всеобъемлющего мирного процесса в сотрудничестве с Лигой арабских государств (ЛАГ)", - отмечается в тексте.

В VI сессии РАФС принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также руководители внешнеполитических ведомств Марокко, Палестины, Йемена, Бахрейна, Судана, Ливана, Мавритании, Египта.