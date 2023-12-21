США, Южная Корея и Япония рассчитывают, что КНДР прекратит запуски

Вашингтон, Сеул и Токио ждут, что Пхеньян ответит на "призыв к содержательным переговорам без предварительных условий"

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Власти США, Южной Кореи и Японии рассчитывают на то, что Пхеньян прекратит ракетные запуски и согласится участвовать в консультациях без предварительных условий. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств трех стран, опубликованном в среду.

Как следует из документа, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Южной Кореи Пак Чин и министр иностранных дел Японии Ёко Камикава "решительно осуждают запуски КНДР 17 и 18 декабря баллистических ракет, включая межконтинентальную". "Продолжающиеся провокации КНДР представляют серьезную угрозу для Корейского полуострова, региона, мира и безопасности, а также подрывают глобальный режим нераспространения. Запуски без предупреждения угрожают безопасности гражданской авиации и судоходству в регионе", - утверждается в совместном заявлении.

Вашингтон, Сеул и Токио "призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации" и ответить на "призыв к содержательным переговорам без предварительных условий". "США, Япония и Южная Корея вместе выступают против дальнейшего развития противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - говорится в документе. В нем также отмечается, что три страны намерены "тесно взаимодействовать с международным сообществом, чтобы помешать получению КНДР незаконных доходов".

КНДР провела 18 декабря успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в ответ на враждебные действия США и Южной Кореи. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км и "точно попала в намеченную акваторию". В Токио заявляли, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в 250 км к западу от острова Окусири в Японском море.