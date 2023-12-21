Глава МИД Израиля заявил о готовности уступить свой пост коллеге по коалиции

При этом Эли Коэн не считает такой шаг правильным в условиях военного времени

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил о готовности уступить свой пост коллеге по кабмину Исраэлю Кацу в соответствии с коалиционными соглашениями, однако отметил, что не считает такой шаг правильным в условиях военного времени.

"Неправильно заменять министра иностранных дел в разгар войны. Я не говорил об этом с премьер-министром [Израиля Биньямином Нетаньяху]. Если он попросит, я выполню соглашение", - сказал Коэн в интервью изданию Ynet.

Нынешнее правительство Израиля во главе с Нетаньяху было создано в конце 2022 года по итогам состоявшихся в ноябре того же года парламентских выборов. Коалиция сформирована вокруг правой партии "Ликуд", получившей 32 кресла в 120-местном Кнессете (парламент). В состав кабмина вместе с ней вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы.

По итогам коалиционных переговоров место главы МИД в этом составе кабмина оказалось закреплено за партией "Ликуд", пост министра занял Коэн. Вместе с тем в коалиционном соглашении оговорено, что в декабре 2023 года Коэн на основе принципа ротации должен поменяться должностями с Кацем, который сейчас возглавляет Минэнерго. Согласно плану, министры обменяются портфелями обратно в декабре 2025 года, если коалиция просуществует до тех пор.

В условиях начавшейся в октябре операции израильской армии в секторе Газа и введенного в связи с этим в стране военного положения тема ротации министров в правительстве до сих пор не поднималась. 16 декабря Нетаньяху был задан вопрос об этом на пресс-конференции. Глава правительства в ответ заявил, что сейчас власти полностью сосредоточены на боевых действиях против палестинских радикалов из ХАМАС и на освобождении заложников. Однако, по его словам, "перемен в политических планах нет", коалиционное соглашение продолжает действовать без изменений.