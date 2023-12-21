ЦАХАЛ заявил о захвате контроля над Эш-Шуджаией в Газе, считавшейся оплотом ХАМАС

В армейской пресс-службе сообщили, что останутся в этом районе для проведения точечных операций

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над Эш-Шуджаией, считавшейся одним из основных оплотов движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что подразделения останутся в этом районе для проведения точечных операций.

"Военнослужащие завершили нейтрализацию основных позиций ХАМАС, закрепились и установили контроль в Эш-Шуджаии. Боевая группа 188-й бригады в ходе рейда захватила штаб батальона ХАМАС "Эш-Шуджаия". Подразделения ЦАХАЛа продолжат оставаться в этом районе и будут проводить точечные операции в соответствии с оперативной необходимостью", - говорится в заявлении.

Военные добавили, что в Эш-Шуджаии солдаты "провели обыски в домах высокопоставленных активистов террористической организации ХАМАС и обнаружили разведывательные материалы". "Боевая десантная группа уничтожила более 100 террористических зданий, нашла и разрушила десятки туннельных шахт, задержала множество сдавшихся террористов и передала их силам безопасности для расследования, в том числе командира роты ХАМАС и террористов, участвовавших в резне 7 октября", - продолжили в армии, отметив, что военнослужащие в ходе боев в Эш-Шуджаии "вели бои с террористами, которые атаковали их из зданий в плотно застроенном пространстве".

В Эш-Шуджаии "в большом количестве домов, школ и медучреждений были найдены десятки туннельных шахт", а "в жилых домах военные нашли большое количество оружия и учебных материалов террористической организации ХАМАС", добавили в армейском ведомстве.