Евроскептики 2.0: их ход в ответ на сближение ЕС и Украины

Открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз 14 декабря — признак того, что дела в Старом Свете уже не смогут идти по-прежнему. Если большое расширение состоится, субсидии придется распределять иначе, а общие решения принимать в собрании стран, находящихся на принципиально разном уровне развития. Франция и Германия готовятся к переменам заранее — предлагают упразднить право вето в пользу обязательного для всех государств вердикта большинства. Это дает шанс для контратаки евроскептикам, защищающим национальный суверенитет от любых посягательств. Первыми разыграли эту карту сторонники Герта Вилдерса, занявшие первое место на нидерландских выборах в ноябре, на очереди — австрийская Партия свободы, фаворит ближайшей избирательной кампании 2024 года, вслед за ними — националисты Швеции, Финляндии, Франции, Бельгии, Испании и Португалии. Все они имеют хорошие шансы на выборах в Европарламент.

Везучий голландец

Победа евроскептиков в стране, где большинство выступает за сохранение членства в Евросоюзе, может показаться парадоксом. Тем не менее 22 ноября лидер ультраправых Герт Вилдерс имел право отчитаться перед аппаратом своей Партии свободы (состоящим по иронии из одного человека — его самого) о большом успехе. По сравнению с 2021 годом политическая сила нарастила свою поддержку почти вдвое, добившись четверти от числа поданных голосов. Еще несколько правых партий, разделяющих часть идей Вилдерса, заняли место в лидирующей группе. Многолетний лидер евроскептиков объявил, что всерьез претендует на то, чтобы сформировать кабинет министров.

В опубликованном перед выборами "манифесте" ультраправых прописано проведение в Нидерландах референдума по Nexit (выходу из Европейского союза, названному так по аналогии с Brexit). Но, возможно, более с ожиданиями избирателей резонировали другие строки программы: "В то время пока это волеизъявление еще не состоялось, мы сосредоточимся на том, чтобы вернуть наши миллиарды из Брюсселя, не допустим <…> никакой больше передачи нашего суверенитета на уровень ЕС и <…> никакого дальнейшего расширения Евросоюза или шагов в этом направлении".

Это не только более выполнимо, но и может найти сочувствие Народной партии за свободу и демократию, чей лидер турецко-курдская эмигрантка Дилан Йешильгез-Зегериус заработала политический капитал на борьбе против ближневосточных беженцев. В Йешильгез-Зегериус иногда видят будущего премьера Нидерландов вместо слишком радикального Вилдерса. Если правым и ультраправым удастся согласовать свои действия, у Европейской комиссии станет на одного — и влиятельного — противника больше. Но что дальше?

Нидерландам что неладно?

То, что Герт Вилдерс оказался в непосредственной близости от власти, перекликается с данными социологических опросов, согласно которым Нидерланды заняли первое место в ЕС по числу людей, считающих массовую миграцию основной проблемой Евросоюза. Нынешний год стал рекордным для Нидерландов по числу переселенцев за два десятилетия, а лето 2023-го заняло первое место по количеству незаконно прибывших в масштабах Евросоюза со времен кризиса 2015–2016 годов. Даже в странах, не рассматривающих возможность быстрого выхода из ЕС, изменения рождают противодействие. Евроскептики оказываются наготове, чтобы подхватить запрос: они адаптируют свою программу, предлагая снижение обязательств по европейской солидарности, выплат в евробюджет и возвращение контроля над границами вместо полного выхода из ЕС.

Политика Брюсселя на восточном направлении придает евроскептикам аргументов. В 2022-м ЕС возобновил сближение с пятью западнобалканскими странами и предоставил статус кандидатов в члены блока Молдавии и Украине. В 2023-м права кандидата получила Грузия, а украинцы и молдаване перешли к непосредственным переговорам о членстве. Масштабы задуманных перемен таковы, что затрагивают государства, находящиеся далеко от границ ЕС. Самым зажиточным из них придется финансировать субсидии в пользу бедных стран-членов, которых становится больше, и открывать двери для тех, кто недавно считался выходцами из дальнего зарубежья. Для евроскептиков такой разворот повестки сродни рождественскому подарку.

Исторический (с 2004 года) лидер нидерландских евроскептиков Вилдерс имеет возможность выступить в роли человека, предупреждавшего о наступлении неприятностей заранее. Еще в 2016 году ультраправые и их единомышленники добились проведения референдума о введении безвизового режима (ассоциации) с Украиной, на котором большинство отвергло такую возможность (но не было услышано). В 2022-м, задолго до провала контрнаступления ВСУ, Вилдерс высказался против военной помощи украинскому президенту Зеленскому. В 2023-м — еще раз, и в преддверии выборов отверг планы расширения ЕС на восток. Это задел: если порядки в ЕС предстоит менять из-за вступления Украины, нидерландские ультраправые имеют все, чтобы возглавить тех, кто с этими переменами изначально был не согласен.

Европа плюс?

На стороне противников евроскептиков — еврофилов — также заметно предчувствие перемен. Гипотетическое вхождение Украины создает возможности, которые ранее трудно было представить. И дело не только в весьма вероятном украинском вето по множеству вопросов. Вступление новой страны смещает баланс с запада ЕС на восток, разрушая хрупкий контроль зажиточных стран-доноров над общей политикой блока. Прежде чем принимать Украину, в европейском истеблишменте хотели бы пересмотреть правила игры.

В мае 2022 года (за месяц до предоставления Украине статуса кандидата) премьер Италии Марио Драги заявил, что у Евросоюза не остается выбора, кроме как пережить структурные реформы и стать "прагматически федеральным". В формулировке одного из влиятельнейших еврократов XXI века (Драги долгое время возглавлял Европейский центробанк и может стать следующим — после фон дер Ляйен — главой Еврокомиссии) это звучало так: "Мы должны преодолеть принцип единогласия, допускающий, что правительства все больше разбрасываются своими вето, и перейти к решениям, принятым на основании принципа простого квалифицированного большинства".

После ухода Драги с поста премьера Италии инициативу в европейской реформе перехватил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Осенью 2022-го, выступая в Праге, немецкий лидер связал перспективу расширения на восток с изменением принципов устройства Евросоюза: одно немыслимо без другого.

Внутри ФРГ Шольц опирается на широкую поддержку как партнеров по коалиции, так и оппозиционеров-консерваторов. В марте 2023 года основные фракции Бундестага (кроме националистов из "Альтернативы для Германии") поддержали резолюцию, призывающую отменить принцип единогласия при принятии решений в ЕС. Проект доработали, и в мае Шольц представил его депутатам Европарламента. От уважения суверенитета каждой страны в нем не осталось и тени. Берлин предлагает принимать решения через квалифицированное большинство в размере всего 55% голосов при условии, что они поданы странами, представляющими 65% населения блока. Согласия 15 государств ЕС теоретически может оказаться достаточно, чтобы сформировать нормы, обязательные для 27.

Со стороны Франции, неизменно призывающей к институциональному сближению, инициативы Шольца возражений не вызвали. Принцип 55% + 65% отвечает и ее интересам, поскольку усиливает наиболее населенные страны в ущерб небольшим государствам. Дело за остальными. В январе 2023 года французы и немцы договорились о создании комиссии по обсуждению деталей реформы и приступили к поиску союзников. На сторону перемен быстро встали семь государств, включая Бельгию, Финляндию, Италию, Словению, Испанию и… Нидерланды. Однако в последних ожидались выборы.

Трое против Брюсселя

Успех обновленных евроскептиков в ноябре 2023 года сразу поставил под сомнение согласие не только этой страны на реформы в ЕС, но и потенциальную готовность других небольших стран к тому же. Реакция премьера Венгрии Виктора Орбана показательна: он приветствовал победу Вилдерса словами о том, что в Европе задули новые ветры. К противникам перемен примкнула Австрия. Ее канцлер Карл Нехаммер отказался от прямого союза с ультраправыми. Но и австриец призывает сохранить принцип единогласия ради "прибавочной стоимости разнообразия и демократии", которую он с собой несет.

На востоке ЕС сомнения насчет надвигающихся перемен уравновешиваются поддержкой Киева и превращаются в политическую головоломку. Варшаве предстоит выбирать: готова ли она отказаться от части самостоятельности, чтобы увидеть в составе Евросоюза Украину и блокироваться с ней или предпочтет воздержаться. Поляки взяли время на размышление.

По другую сторону Атлантики расширение ЕС ценой его разрыхления не вызывает возражений. Это означало бы перекладывание в обозримой перспективе финансовой ответственности за Украину на Германию и Францию, что постепенно начинает происходить уже в конце 2023 года.

Игорь Гашков