Лучший результат для России? Выборы показали, что в Нидерландах задул ветер перемен

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс © EPA-EFE/ Bart Maat

В своем офисе лидер крайне правой голландской Партии свободы (ПС) Герт Вилдерс на видео в соцсети X (ранее Twitter) закрывает лицо ладонями и восклицает: "Тридцать пять!" Он не может поверить своим глазам, но именно столько мест в парламенте предрекает ему экзитпол, результаты которого оглашены сразу же после закрытия избирательных участков на внеочередных парламентских выборах в Нидерландах. Окончательный же результат и того лучше — 37 из 150 мест в главном законодательном органе страны. Это самый высокий показатель за всю историю существования партии, который еще и делает эту политическую силу крупнейшей в стране, да еще и с большим отрывом от конкурентов: занявший второй место альянс "Партия труда/Зеленые левые" получил всего 25 депутатских мандатов. В перспективе победа, а уж тем более такая убедительная, должна позволить Вилдерсу занять премьерское кресло. Однако здесь еще не все предрешено. В уравнении остается много неизвестных, а сил, не желающих видеть крайне правого лидера во главе голландского правительства, хватает с лихвой.

И в первую очередь речь в этом случае идет о Брюсселе. Политик, который не просто относится к евроскептикам, а выступал за Nexit (по аналогии с Brexit) в ходе своей предвыборной кампании, способен стать настоящим кошмаром для ЕС. При премьер-министре Вилдерсе можно ожидать все что угодно, вплоть до референдума о выходе Нидерландов из сообщества. А уж динамика на европейских саммитах точно существенно изменится — будь это обсуждение вопросов по борьбе с изменением климата или по поставкам оружия Украине.

В самой стране у лидера ПС тоже не так много доброжелателей. За долгое время нахождения во главе крайне правых Герт Вилдерс прославился весьма резкими высказываниями в отношении Корана, ислама и мусульман и именно поэтому находится под круглосуточной охраной полиции. Его обещание в марте 2014 года организовать в стране "меньше марокканцев" даже вылилось в судебное разбирательство, в ходе которого политик по апелляции был признан виновным в оскорблении группы людей по национальному признаку, однако оправдан по обвинениям в подстрекательстве к дискриминации и разжигании ненависти.

Репутации Партии свободы не добавляют и события 2010–2012 годов, когда политическая сила сначала согласилась поддержать в качестве так называемого толерантного партнера Народную партию за свободу и демократию (НПСД) и "Христианско-демократический призыв" в правящей коалиции меньшинства, а затем пошла на попятную. Когда дело дошло до обсуждения серьезных вопросов, а именно сокращения бюджета для соответствия дефицита требованиям ЕС, лидер крайне правых отказался идти на уступки. В результате коалиция распалась, а премьер Марк Рютте из НПСД, стало быть, потерял всякое доверие к Герту Вилдерсу. После этого Рютте со своей партией еще три раза побеждал на выборах и возглавлял процесс формирования правящей коалиции. И всегда сразу же отвергал возможность сотрудничества с Вилдерсом.

Как аукнется, так и откликнется

Теперь же право на формирование коалиции получил сам лидер крайне правых. Герт Вилдерс уже заявил, что стремится к созданию правой коалиции с участием НПСД, "Нового общественного договора" (НОД) и "Фермерско-гражданского движения" (ФГД). Наблюдатели сходятся во мнении, что это самый логичный и практически единственный вариант. Вместе они будут иметь 88 мест в парламенте, чего более чем достаточно. При этом участие ФГД, получившего семь мест, является опциональным, однако эта политическая сила имеет хорошие позиции в Сенате — верхней палате парламента, важной для принятия законов. Более того, их лидер Каролина ван дер Плас уже заявила, что готова сотрудничать с Вилдерсом, если он займет чуть более мягкую позицию по некоторым вопросам. Лидер НОД Питер Омтзихт пока однозначного ответа не дал, но это уже само по себе говорит о том, что такая возможность им рассматривается всерьез.

А вот с НПСД все немного сложнее. На выборы, прошедшие 22 ноября, сам Рютте идти отказался, заявив, что оставляет голландскую политику, а его место заняла трудоголик с курдскими корнями Дилан Йешильгез-Зегериус. Повторить успех своего предшественника она не смогла: под ее руководством НПСД потеряла доверие избирателей и лишилась 10 из 34 мест в парламенте. Под этим предлогом она решила, что ее партия не войдет в состав коалиционного правительства, но может поддержать новую власть в качестве... все того же толерантного партнера. Вот уж не зря говорят, что как аукнется, так и откликнется.

"Это означает, что НПСД не будет принимать участие в распределении министерских должностей и не будет частью нового правительства, но она даст ему шанс, — пояснил в беседе со мной голландский публицист и политолог Аб Гителинк. — Да, при этом партия всегда сможет отозвать свою поддержку. Однако это будет крайне негативно воспринято избирателями. НПСД потеряла 10 мест, но это не исторический минимум, и они все еще являются крупной политической силой. Если же они в определенный момент откажутся помогать Вилдерсу, то существует большой риск, что все это обернется против них самих и они лишатся еще 10 мест в парламенте или даже больше".

Недавний опрос общественного мнения косвенно подтверждает эту теорию: уже сейчас сторонники НПСД считают, что партия могла бы занять и более конструктивную позицию. Согласно исследованию центра Een Vandaag, 84% избирателей, голосовавших за Дилан Йешильгез-Зегериус, хотят сотрудничества с Вилдерсом. Как отметил представитель партии в муниципалитете Барендрехт (провинция Южная Голландия) Леон ван Норт, она вполне могла бы по крайней мере рассмотреть возможность вхождения в правящую коалицию, однако вместо этого хочет "взять отпуск и уйти от ответственности". Некоторые наблюдатели не исключают, что это может быть и тактика, нацеленная на то, чтобы усилить позиции за переговорным столом. Но в ее эффективности они сомневаются. Самим своим выбором "люди продемонстрировали, что устали и больше не хотят политических игр", подчеркнул ван Норт.

Как бы то ни было, перспективы правого правительства в Нидерландах являются пока самыми реальными. "Шансы достаточно велики, что новое коалиционное правительство будет сформировано с участием Партии свободы и что Герт Вилдерс станет премьер-министром, — подчеркнул Аб Гителинк. — Можно вполне себе представить и правительство, в котором премьер-министром является не кто-то из лидеров партий, а профессиональный человек со стороны. Но думаю, что Партия свободы будет играть роль первой скрипки в новом правительстве".

Россия останется в выигрыше

При таком раскладе одним из главных выгодополучателей от результатов этих выборов за пределами Нидерландов окажется Россия. "Активная поддержка голландским правительством конфликта на Украине тогда закончится в течение нескольких месяцев, — уверен Гителинк. — Особенно в том, что касается оружия. Вилдерс не является сторонником оказания военной помощи Украине. Оружие для Украины явно не будет приоритетом для ФГД, которое в первую очередь заинтересовано в поддержке [местных] фермеров. Для Омтзихта важна трансформация политической системы. Поэтому я не верю, что партнеры по коалиции начнут возражать, если лидер крайне правых предложит прекратить поставки оружия Украине. Может быть, мы продолжим оказывать гуманитарную помощь, но и то в меньших объемах".

Кроме того, эксперт уверен: нет никаких шансов, что новое правительство, сформированное Вилдерсом, поддержит членство Украины в ЕС. "Я в это не поверю, — заметил Гителинк. — Это не то, чего хотят голландцы, и не то, чего хочет ПС". Более того, дело может дойти до референдума о членстве самих Нидерландов в ЕС. "Не знаю, что тогда произойдет, — отметил он. — Шансы приблизительно равны. Это точно будет не 80% на 20%, это будет 60% на 40% или 50% на 50%. Обстановка в стране не самая лучшая. Инфляция находится на подъеме, студенты не могут найти комнату для жилья, и у многих создается впечатление, что людям, приезжающим в Нидерланды — с Украины, из арабских стран и остального мира, — предоставляются более хорошие условия. Не уверен, что это так, но это ощущения многих голландцев".

В общем, подытожил политолог, "для России это лучший результат".

А что, если без Вилдерса?

У Партии свободы будет право первой попытаться сформировать коалиционное правительство. Однако если этого не получится, то эстафетная палочка будет передана альянсу "Партия труда / Зеленые левые". При таком варианте правящая коалиция будет сформирована без Вилдерса, а войдут в нее, скорее всего, две правоцентристские партии (НОД и НПСД) и две левоцентристские партии ("Партия труда / Зеленые левые" и "Демократы-66"). Вместе они будут иметь 76 мест в парламенте, чего как раз достаточно. При этом лидер альянса "Партия труда / Зеленые левые" Франс Тиммерманс, занимавший до этого должность первого заместителя председателя Еврокомиссии, как лидер крупнейшей из четырех партий, вероятно, станет премьер-министром.

С политической точки зрения это будет более умеренное правительство, однако проблем у него тоже будет хватать. Во-первых, центристские правительства управляют страной уже более 13 лет и все вопросы, которые можно было решить, уже решены. Стороны вряд ли смогут договориться по наиболее волнующим население темам, в том числе миграции и климату, а это значит, что они так и останутся нерешенными. Это, в свою очередь, может вновь привести к крупным протестам, в том числе фермеров и экологов. Более того, в таком случае избиратели могут наказать все партии, сформировавшие данную коалицию, путем ухода в еще более правую или левую сторону на следующих выборах в парламент.

В общем, голландскую политику ждут интересные времена. Атмосфера меняется, что, наверное, лучше всех отразил премьер-министр Венгрии Виктор Обран, первым поздравивший Вилдерса с победой. "Ветер перемен пришел и сюда!" — написал он в соцсети X, сопроводив пост небольшим роликом из песни Wind of Change немецкой группы Scorpions.