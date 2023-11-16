Как остаться у власти, не победив на выборах: рецепт от премьер-министра Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес © EPA-EFE/ JUAN CARLOS HIDALGO

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании после жестких дебатов утвердил 16 ноября кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), исполняющего обязанности главы правительства Педро Санчеса на пост премьер-министра. Хотя ИСРП не является победителем прошедших в июле парламентских выборов, она смогла убедить другие политические силы поддержать Санчеса.

Главным союзником социалистов стало левое движение "Сумар", с которым они договорились сформировать коалиционное правительство. Тем не менее одной лишь этой помощи было недостаточно для утверждения Санчеса, поэтому ИСРП пришлось вести переговоры и с другими партиями, прошедшими в парламент.

Среди тех, кто согласился поспособствовать утверждению лидера социалистов, оказались каталонские партии, выступающие за независимость региона. Договоренности с ними предусматривают продвижение закона об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Эта инициатива спровоцировала многочисленные масштабные акции протеста по всей Испании и вызвала резкую критику со стороны правых политических сил.

Утверждение Санчеса

По итогам прошедших в июле всеобщих выборов консервативная Народная партия (НП) одержала победу, получив 137 кресел в 350-местном парламенте. В сентябре лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо по поручению короля Филиппа VI попытался заручиться поддержкой Конгресса, однако потерпел неудачу. Тогда монарх выдвинул кандидатуру Санчеса на пост главы правительства. ИСРП заняла второе место по итогам выборов со 121 мандатом.

Чтобы получить пост премьера, лидеру соцпартии необходимо было получить поддержку минимум 176 депутатов. Союзнику соцпартии — движению "Сумар" — досталось 31 кресло в парламенте. Поддержать Санчеса также согласилась партия "Вместе за Каталонию" экс-главы правительства региона Карлеса Пучдемона. Он был лидером автономного сообщества в момент проведения там незаконного референдума о независимости в 2017 году. Вскоре после плебисцита Пучдемон бежал в Бельгию. С тех пор судебные власти Испании добивались его экстрадиции.

После длительных переговоров в преддверии дебатов ИСРП смогла добиться поддержки Санчеса со стороны в общей сложности 179 депутатов, чего было достаточно, чтобы он сохранил за собой пост премьера. Таким образом, должность главы правительства Испании занял лидер партии, которая не является победителем всеобщих выборов.

Амнистия сепаратистов

13 ноября ИСРП зарегистрировала в Конгрессе законопроект об амнистии "для институциональной, политической и социальной нормализации в Каталонии", направленный на "преодоление институциональной и социальной напряженности". Он затрагивает правонарушения, совершенные в период с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года.

Это означает, что под инициативу могут подпасть причастные к организации незаконного референдума о независимости 2017 года. Часть проходивших по делу политиков уже были осуждены и приговорены к тюрьме. Тем не менее ранее правительство во главе с Санчесом частично их помиловало. Закон также может позволить "врагу номер один" сторонников единства Испании — Пучдемону — вернуться в королевство впервые с 2017 года. И в итоге амнистия может затронуть свыше 300 каталонских сепаратистов, а также полицейских, которые проходят по делам, связанным с применением силы в ходе незаконного референдума 2017 года.

Реализация инициативы займет определенное время. Сначала она должна получить одобрение обеих палат испанского парламента, на что может потребоваться несколько месяцев. После этого суды, а также административные органы должны задействовать закон в течение двух месяцев.

Как заявлял Санчес, инициатива об амнистии сторонников каталонского сепаратизма является полностью законной и соответствует конституции Испании. По его версии, эта мера направлена на "защиту единодушия между испанцами". С этой позицией не согласился глава НП Альберто Нуньес Фейхоо, который заявил, что "история не предоставит амнистии" Санчесу из-за переговоров со сторонниками независимости. Консерватор также обвинил лидера ИСРП в "политической коррупции" из-за договоренностей с каталонскими сепаратистами.

Еще жестче высказался руководитель крайне правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль. "Я вместе с миллионами испанцев обвиняю Педро Санчеса в ликвидации правового государства, разделения властей, равенства перед законом и мирного сосуществования в нашей стране, и я вместе с миллионами испанцев обвиняю Педро Санчеса в попытке подорвать конституционный порядок и подготовить <...> государственный переворот", — утверждал Абаскаль. "Гитлер тоже пришел к власти путем выборов, и только после этого он предпринял маневр по ликвидации демократии", — добавил лидер "Вокс", обращаясь к Санчесу.

Волна протестов

Вопрос каталонского сепаратизма остается очень чувствительным для большого числа жителей Испании. Именно поэтому амнистия сторонников независимости региона спровоцировала многотысячные акции протеста. Манифестации начались еще до того, как Санчес официально заявил о своей поддержке инициативы.

12 ноября во всех провинциальных столицах Испании состоялись демонстрации против этой нормы. Участники требовали отставки Санчеса. Организатором стала НП, которая насчитала около 2 млн участников на митингах в разных городах страны. Лишь в Мадриде, по версии инициаторов акции, собрались почти 1 млн людей. Эта цифра контрастирует с 80 тыс. человек, о которых заявили в представительстве правительства Испании.

Также на ежедневной основе протесты проходят у штаб-квартиры ИСРП в Мадриде. А некоторые митинги даже перерастали в столкновения протестующих с полицейскими.

Ожидается, что очередная крупная манифестация против амнистии состоится 18 ноября.

Обжалования

Амнистия может быть обжалована в Конституционном суде Испании парламентскими группами, в частности консервативной НП, которая уже объявила о намерении сделать это.

В свою очередь, крайне правая партия "Вокс" объявила, что представила иск в Верховный суд страны против Санчеса и Пучдемона из-за переговоров по продвижению кандидатуры лидера ИСРП для повторного утверждения на посту премьера. Как говорится в пресс-релизе "Вокс", крайне правые обвиняют Санчеса во "взяточничестве, сотрудничестве с терроризмом, узурпации функций судебной власти, а также переговорах и деятельности, запрещенной государственным должностным лицам при исполнении ими своих функций".

Правительство автономного сообщества Мурсия, во главе которого стоит представитель НП Фернандо Лопес Мирас, также сообщило о намерении обжаловать закон об амнистии со ссылкой на неконституционность.

Переизбрание премьером

51-летний Санчес стал главой кабмина в 2018 году благодаря вынесению вотума недоверия занимавшему на тот момент пост премьера стороннику НП Мариано Рахою. Уже в 2019 году из-за того, что парламент не одобрил предложенный правительством проект бюджета, Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов в апреле того же года. По итогам голосования победа досталась ИСРП. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства кресел в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса премьером. Главный потенциальный союзник ИСРП — левая партия "Подемос" ("Мы можем") — настаивала на формировании коалиционного правительства, против чего выступали социалисты.

Переговоры между двумя политическими силами не увенчались успехом. В результате у партий истек срок, законодательно отведенный на попытку договориться по данному вопросу, и было объявлено о проведении нового волеизъявления в ноябре 2019 года. По итогам этих выборов в Испании было сформировано коалиционное правительство между ИСРП и рядом левых политических сил.

Очередное голосование было запланировано в Испании на конец текущего года. Тем не менее в конце мая премьер объявил о решении провести досрочное волеизъявление 23 июля после неудовлетворительного для ИСРП исхода на региональных и муниципальных выборах 28 мая.