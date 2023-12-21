Освобожденный дипломат Венесуэлы Сааб примет участие в переговорах с оппозицией

Об этом сообщил председатель парламента республики Хорхе Родригес

КАРАКАС, 21 декабря. /ТАСС/. Венесуэльский дипломат Алекс Сааб, освобожденный властями США, примет участие в диалоге с оппозицией. Об этом сообщил председатель парламента Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавляющий правительственную делегацию на переговорах.

"Мы хотим сообщить, что по указанию президента Николаса Мадуро гражданин Алекс Сааб включится в переговоры в качестве полномочного члена [делегации]", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее Вашингтон и Каракас достигли соглашения об освобождении заключенных в Венесуэле американцев. В рамках этих переговоров президент США Джо Байден помиловал Сааба, который ожидал в США суда по обвинению в отмывании денег. Близкий соратник Мадуро был задержан в Кабо-Верде, несмотря на дипломатический статус, и экстрадирован в США в октябре 2021 года.