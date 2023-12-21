Париж назвал невозможным прием Украины в ЕС при ее несоответствии стандартам сообщества

Госсекретарь по вопросам Европы при МИД Франции Лоранс Бун уточнила, что речь идет как о демократических, так и экономических нормах

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Вступление Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз невозможно без их соответствия стандартам сообщества. Об этом заявила госсекретарь по вопросам Европы при МИД Франции Лоранс Бун.

"Расширение Евросоюза за счет Украины, Молдавии и Грузии не может осуществляться без соблюдения наших стандартов, как демократических, так и экономических", - написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) после слушаний в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, посвященных итогам саммита ЕС 14-15 декабря.

Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз займет годы.

В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление.

При этом лидеры ЕС не смогли достичь договоренности о выделении Украине €50 млрд на следующие четыре года, что потребовало бы от них внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. Переговоры были продлены, эта тема может стать главной на следующем саммите ЕС 1 февраля 2024 года.