Астана опровергла данные WSJ о якобы звонках Патрушева в период попытки мятежа Пригожина

По сведениям источников газеты, секретарь Совбеза РФ якобы искал посредников для урегулирования ситуации и звонил в Казахстан и Белоруссию

АСТАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Опубликованные в газете Wall Street Journal утверждения о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер" обращался к властям Казахстана, не соответствуют действительности. Об этом заявил советник - пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

По версии источников издания, Патрушев якобы искал посредников для урегулирования ситуации и звонил в Казахстан и Белоруссию. Звонок казахстанским властям касался возможного негативного развития событий, если бы российские вооруженные силы не смогли дать отпор ЧВК "Вагнер". В этом случае Казахстан должен был оказать содействие в качестве взаимной услуги за ввод сил Организации Договора о коллективной безопасности в республику во время январских беспорядков 2022 года. Как утверждает газета, на это казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев ответил отказом.

"Эта информация не соответствует действительности", - цитирует Уали информационное агентство Тенгриньюс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикацию Wall Street Journal, выдвигающую конспирологическую версию гибели Пригожина, стоит отнести к жанру pulp fiction - "бульварного чтива".

Бизнесджет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту были десять человек, все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 27 августа Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значился Пригожин.