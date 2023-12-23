В ЮНИСЕФ заявили, что более 80% детей в Газе испытывают острую нехватку продовольствия

Детский фонд ООН призвал к немедленному прекращению огня в анклаве

ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Более 80% детей в секторе Газа испытывают острую нехватку продовольствия, по меньшей мере 10 тыс. детей в возрасте до пяти лет могут столкнуться в ближайшее время с острой формой недоедания. Об этом говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном в пятницу на сайте организации.

"По оценкам ЮНИСЕФ, в ближайшие недели по меньшей мере 10 тыс. детей в возрасте до пяти лет будут страдать от опасной для жизни формы недоедания <...>. Этот неприемлемый риск возникает в то время, когда системы продовольствия и здравоохранения в секторе Газа переживают полный крах. Более 80% детей младшего возраста испытывают острую нехватку продовольствия, а более двух третей больниц больше не работают из-за нехватки топлива, воды и жизненно важных медикаментов или из-за того, что им был нанесен катастрофический ущерб в результате нападений", - говорится в заявлении.

В ЮНИСЕФ также призвали к немедленному прекращению огня в анклаве. "Нам нужно, чтобы все стороны немедленно и полностью соблюдали международное гуманитарное право, включая принципы избирательности и соразмерности, и приняли все необходимые меры предосторожности для защиты гражданского населения, освобождения всех заложников и выполнения своих обязательств, чтобы обеспечить защиту детей", - отмечается в заявлении.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что итогами дипломатии США, которые всегда оставляют после себя выжженную землю, на Ближнем Востоке стало кладбище детей в секторе Газа

В конце октября ЮНИСЕФ сообщал, что более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в секторе Газа, который подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии. По словам представителя фонда, Газа превратилась, по сути, в детское кладбище. По данным ВОЗ, в среднем в секторе Газа каждые 10 минут умирает один ребенок.