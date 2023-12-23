Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете Верховным судом

Бывший президент США отметил, что ему еще предстоит бороться за свои права в апелляционном суде

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп в пятницу назвал своей победой решение Верховного суда США, который отказался в ускоренном порядке рассматривать вопрос о том, обладает ли экс-глава вашингтонской администрации иммунитетом от юридического преследования.

Американский спецпрокурор Джек Смит, который ранее предъявил Трампу обвинения по делу о беспорядках в Капитолии в январе 2021 года, 11 декабря обратился в Верховный суд США. Он попросил вынести определение относительно того, "полностью ли бывший президент защищен от федерального преследования в судебном порядке за преступления, совершенные в ходе пребывания у власти". Спецпрокурор добивался того, чтобы высшая судебная инстанция США, вопреки обычной практике, приняла решение до того, как свое постановление по этому же вопросу вынесет апелляционный суд.

Верховный суд США отказался это сделать. "Ходатайство о вынесении определения до постановления отклонено", - говорится в опубликованном решении высшей судебной инстанции США без каких-либо объяснений.

Трамп в заявлении, распространенном его избирательным штабом, назвал это "победой в Верховном суде". "Верховный суд только что отклонил экстренный запрос прокуроров [действующего президента США Джо] Байдена о том, чтобы украсть у меня право на президентский иммунитет. Но битва еще не завершена", - отмечается в сообщении. "Мне еще предстоит бороться за мои права в апелляционном суде, поскольку спецпрокурор Байдена делает все возможное, чтобы ускорить сфабрикованное судебное разбирательство и неправомерно осудить меня до выборов 2024 года", - добавил Трамп.

Затягивание разбирательства

Отказ Верховного суда США от рассмотрения данного вопрос в ускоренном порядке означает, что разбирательство по делу о штурме Капитолия и якобы предпринятой Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на выборах, может затянуться. Это, согласно оценкам ведущих американских СМИ, в частности, даст возможность Трампу помиловать самого себя, если он победит на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре 2024 года. Защита республиканца ранее предпринимала попытки замедлить или отложить рассмотрение дела, Смит настаивал на скорейшем проведении разбирательства.

25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Смит в августе объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.