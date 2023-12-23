СМИ: израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа

В нем находились помещения длиной десятки метров, передает газета Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и уничтожили подземное сооружение, использовавшееся в террористических целях палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По информации издания, туннель длиной сотни метров, в котором находились командный пункт, коммуникационный узел и склад, был обнаружен на юге сектора Газа. В нем находились помещения длиной десятки метров, он был оборудован инфраструктурой, необходимой для энерго- и водоснабжения. При содействии инженерных войск 99-й бригады ЦАХАЛа сооружение было уничтожено.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в секторе Газа постепенно приближается к реализации поставленных целей, заключающихся в разгроме батальонов ХАМАС и ликвидации подземной инфраструктуры.