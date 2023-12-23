Армия Израиля сообщила о задержании более 700 боевиков за время операции в Газе

Армейская пресс-служба страны заявила, что более 200 боевиков радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" были доставлены для дальнейших допросов на израильскую территорию

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Израильские военные задержали за последнюю неделю в секторе Газа более 200 палестинцев, подозреваемых в причастности к терроризму, всего за время военной операции в анклаве задержаны и отправлены на допросы в Израиль более 700 человек. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение недели Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности задержали сотни подозреваемых в причастности к террористической деятельности в секторе Газа, более 200 боевиков [радикальных палестинских группировок] ХАМАС и "Исламский джихад" были доставлены для дальнейших допросов в Израиль", - заявили в армии, добавив, что некоторые из задержанных сдались израильским силам добровольно.

"В общей сложности на данный момент для дальнейших вопросов из сектора Газа были доставлены более 700 боевиков", - проинформировали в пресс-службе.