ВС Турции ликвидировали 12 боевиков в Ираке и Сирии после нападения на турецких военных

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "борьба с ними будет продолжена до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист"

СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 12 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) ликвидированы на севере Ирака и Сирии после нападения, совершенного в пятницу вечером на турецких военнослужащих в Ираке. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"К настоящему времени на севере Ирака и Сирии уничтожено 12 террористов. Борьба с ними будет продолжена до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист", - отметил турецкий президент.

Минобороны Турции ранее сообщило, что шесть военнослужащих погибли на севере Ирака 22 декабря в результате нападения боевиков РПК и последовавшего боя.

РПК признана Анкарой террористической организацией. Власти Турции называют ее основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.