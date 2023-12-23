Захвативший грузовик с водителем в Турции сдался властям после разговора с главой МВД

По данным телеканала Haber Global, министр обещал помочь разобраться с делом мужчины по имени Фатих, который пожаловался ему на мошенничество и угрозы физической расправы

СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Мужчина, вооруженный пистолетом, захвативший в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула, сдался властям после телефонного разговора с главой МВД республики Али Ерликая. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

Телекомпания отмечает, что министр обещал помочь разобраться с делом мужчины по имени Фатих, который пожаловался ему на мошенничество и угрозы физической расправы. "Я сдаюсь, я никому не причинил ущерба", - приводит Haber Global слова злоумышленника.

Телеканал также сообщает, что глава МВД дал указание одному из представителей аппарата губернатора юго-восточной провинции Газиантеп разобраться с делом Фатиха. Именно на противоправные деяния в этом регионе жаловался он министру. "Ты сейчас сдаешься, не совершай более поступков, о которых будешь жалеть", - цитирует телекомпания министра.

По последним данным, злоумышленник задержан и доставлен в управление безопасности провинции Коджаэли на западе Турции для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина, угрожая водителю грузовика, потребовал следовать без остановки по автостраде Северная Мармара. Патруль жандармерии открыл предупредительный огонь в воздух и остановил машину. Движение на автобане на несколько часов было перекрыто.