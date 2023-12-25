ХАМАС отвергло переговоры по заложникам без прекращения Израилем боевых действий в Газе

Среди требований также значатся открытие КПП и вывоз раненых, заявил глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергает какие-либо переговоры по освобождению заложников в секторе Газа до тех пор, пока Израиль не прекратит боевые действия против группировки. Об этом заявил глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака, сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Как отмечает издание, Барака, проживающий в Ливане, упомянул о переговорах по освобождению заложников и сообщил, что "было сделано несколько предложений, но позиция оппозиции ясна: сначала необходимо остановить израильскую агрессию в Газе". Он добавил, что "ХАМАС отверг любые предложения о перемирии в течение последних недель и позиция всех фракций сопротивления едина в этом вопросе: агрессия должна быть прекращена, КПП должны быть открыты, раненые должны быть вывезены".