Иран считает, что заявление РАФС направлено против его территориальной целостности

МИД республики ранее вызвал временного поверенного в делах России в связи с тем, что в итоговом заявлении РАФС упоминался вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые долгое время являются предметом спора между Ираном и ОАЭ

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана считают, что заявление VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), которая прошла в Марракеше, направлено против территориальной целостности исламской республики. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Утверждения, содержащиеся в заявлении арабских стран и России [по итогам форума] в Марокко относительно трех иранских островов, рассматриваются как действия против территориальной целостности Ирана", - цитирует его агентство IRNA. "Что касается территориальной целостности нашей страны, мы ни с кем не будем церемониться", - подчеркнул Канани Чафи.

24 декабря внешнеполитическое ведомство исламской республики вызвало временного поверенного в делах России в связи с тем, что в итоговом заявлении РАФС упоминался вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые долгое время являются предметом спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, главы МИД России и арабских стран подчеркнули "поддержку всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения вопроса об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН".

12 июля МИД Ирана выразил аналогичный протест послу России в Тегеране Алексею Дедову. Незадолго до этого в Москве прошла министерская встреча в рамках стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В принятом по итогам заявлении указывалось, что министры "подтвердили поддержку всех мирных усилий, в том числе инициативу Объединенных Арабских Эмиратов и их усилия по достижению мирного решения вопроса о трех островах - Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса - путем двусторонних переговоров или в Международном суде ООН".