В Белграде началась встреча посла РФ Боцан-Харченко с главой МИД Сербии Дачичем

Александр Боцан-Харченко ранее встретился с сербским президентом Александаром Вучичем

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Встреча посла РФ Александра Боцан-Харченко с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем началась в Белграде на фоне прошедших в сербской столице беспорядков, сообщает корреспондент ТАСС.

Посол передал главе сербского МИД телеграмму от министра иностранных дел России Сергея Лаврова с поздравлениями с Новым годом и Рождеством.

Ранее российский дипломат встретился с сербским президентом Александаром Вучичем. Как сообщил посол, на встрече с сербским лидером обсуждались текущие протесты в Белграде и перспективы развития российско-сербских отношений.

Накануне премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках. Она отдельно указала, что считает необходимым "поблагодарить людей из российских служб, которые владели всеми этими данными и поделились этой информацией" с сербской стороной.