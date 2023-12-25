СМИ: сторонники оппозиции перекрыли движение еще на одной улице в центре Белграда

По информации N1, это спровоцировало большие заторы из автомобилей и общественного транспорта

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Более 500 сторонников поддерживающей оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" студенческой организации "Борьба" перекрыли движение по участку улицы Кнеза Милоша в центре города, спровоцировав большие заторы из автомобилей и общественного транспорта. Об этом сообщает телеканал N1.

До этого протестующие митинговали на улице Бирчанинова между зданиями министерства госуправления и местного самоуправления Сербии и МИД республики. Теперь они переместились на соседнюю, более крупную улицу Кнеза Милоша. Она ведет в сторону зданий президентской администрации и парламента республики. Полиция пока не вмешивается в ситуацию.

"Борьба" поддерживает оппозиционную коалицию "Сербия против насилия", требует от министерства госуправления страны перепроверки избирательных списков на предмет нарушений в ходе прошедших 17 декабря парламентских выборов.