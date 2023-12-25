Глава МИД Сербии поблагодарил РФ за поддержку суверенитета республики

Ивица Дачич принял посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич провел в понедельник встречу с послом России Александром Боцан-Харченко, в ходе которой выразил благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета республики. Об этом говорится в распространенном пресс-службой МИД заявлении.

"Первый вице-премьер, министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич принял сегодня посла Российской Федерации в Белграде Александра Боцан-Харченко. В ходе встречи российский дипломат передал главе МИД Сербии поздравительное послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю предстоящих новогодних и рождественских праздников", - говорится в заявлении. "Состоялся обмен мнениями по наиболее важным темам, представляющим взаимный интерес, а также по вопросам дальнейшего международного сотрудничества. Министр Дачич также выразил благодарность за решительную и последовательную поддержку Российской Федерацией территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в понедельник российский дипломат встретился с сербским президентом Александаром Вучичем. Как сообщил посол, на встрече с сербским лидером обсуждались текущие протесты в Белграде и перспективы развития российско-сербских отношений.

Накануне премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках. Она отдельно указала, что считает необходимым "поблагодарить людей из российских служб, которые владели всеми этими данными и поделились этой информацией" с сербской стороной.