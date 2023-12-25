В Израиле заявили, что "Хезболлах" осознает возможность повтора событий в Газе в Бейруте

Глава израильского Минобороны Йоав Галант отметил, что страна "не хочет такого сценария", но не оставит жителей своего севера без защиты

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" видит происходящее в Газе и "хорошо понимает", что это "может быть сделано и в Бейруте". С таким заявлением выступил глава израильского Минобороны Йоав Галант, отметив, что Израиль "не хочет такого сценария", но не оставит жителей своего севера без защиты.

"Хезболлах" смотрит на то, что происходит в Газе, и прекрасно понимает - то, что мы сделали в Газе, может быть сделано и в Бейруте", - распространила высказывания Галанта пресс-служба израильского МО. "Мы не хотим такого сценария, но мы не оставим жителей [севера Израиля] без защиты и вернем их в свои дома", - добавил министр, отметив, что Израиль "не допустит возвращения к прежней ситуации [на границе с Ливаном]", которая существовала до нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа 7 октября".

"Огонь был открыт на севере Израиля без какой-либо израильской провокации и в результате решения "Хезболлах", - отметил Галант. "Мы наносим очень сильный удар по "Хезболлах". Они потеряли около 150 [боевиков], у них повреждена инфраструктура, они отодвинуты далеко от линии [пограничного] ограждения, а ВВС [Израиля] свободно летают над Ливаном", - продолжил министр, указав, что Израиль "будет расширять эти усилия".

Галант подчеркнул, что для возвращения жителей севера страны в свои дома необходимо либо достижение договоренностей, в которых заинтересована израильская сторона, "с рамками, которые определят иную ситуацию" на границе, либо Израиль "добьется иной реальности в результате военной деятельности". "Мы находимся в затяжной войне", - резюмировал он.