В Белграде закончился митинг оппозиции

Представитель "Сербии против насилия" Мирослав Алексич заявил, что акция продолжится во вторник

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Сторонники оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" завершили митинг у здания полицейского управления Белграда. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, организаторы протеста анонсировали его продолжение в 18:00 по местному времени (20:00 мск) во вторник.

В ходе обращения к собравшимся один из представителей "Сербии против насилия" депутат парламента Мирослав Алексич заявил в мегафон, что акция будет продолжена во вторник у здания Республиканской избирательной комиссии.

Митинг возле здания столичного полицейского управления начался после призыва парламентария Срджана Миливоевича узнать судьбу сторонников оппозиции, задержанных накануне в ходе беспорядков у администрации Белграда. Организаторы протеста заявили, что намерены направить запрос в МВД для освобождения задержанных.