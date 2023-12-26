На Украине хотят изменить формат службы для военнообязанных

Согласно внесенному в Раду законопроекту, срок службы сократят с 18 до 5 месяцев, а военнообязанные смогут "выбрать год и период для прохождения базовой войсковой службы до достижения 25 лет"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Срочная служба на Украине будет упразднена, ей на замену придет базовая войсковая служба. Об этом свидетельствует законопроект о новых правилах мобилизации, внесенный в Верховную раду в понедельник.

Согласно тексту законопроекта, военнообязанные граждане Украины будут проходить базовую войсковую службу "с целью получения военно-учетной специальности, приобретения практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества". Срочная служба описывается такой же формулировкой в действующей редакции закона "О воинской обязанности и военной службе".

Изменения касаются формата воинской обязанности граждан. Так, украинцы будут проходить базовую войсковую службу до 25 лет, тогда как сейчас верхняя возрастная планка срочной - 27 лет. Также срок службы будет сокращен с 18 до 5 месяцев, а военнообязанные смогут "выбрать год и период для прохождения базовой войсковой службы до достижения 25 лет".

Авторы законопроекта предлагают освобождать от нее граждан с инвалидностью и не пригодных по здоровью, отслуживших в армиях других стран до получения гражданства Украины, а также прошедших войсковую службу или базовую общевойсковую подготовку. Положения о последней предлагается внести в текст закона о военной службе. Этот формат подготовки будет включен в образовательные программы учебных заведений, он будет занимать до трех месяцев. Проходить общевойсковую подготовку также будут граждане от 18 до 25 лет.

Верховная рада в мае приняла законопроект о снижении нижней планки призыва до 25 лет, однако президент страны Владимир Зеленский до сих пор его не подписал.

Вокруг предлагаемых в законопроекте инициатив, о которых сообщали СМИ со ссылками на свои источники, а также депутаты Рады, ранее уже возникло множество дискуссий в украинском обществе.