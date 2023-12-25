Освобождение Марьинки и требования Рады по мобилизации. События вокруг Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки в ДНР, подчеркнув, что это снижает возможности ВСУ по обороне. Глава государства заявил о намерении наградить военных, отличившихся при освобождении Марьинки.

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия выразил недовольство в адрес правительства Украины, которое, по его мнению, затягивает подготовку законопроекта о новых правилах мобилизации.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и по одной атаке на донецком и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях, включая херсонское, запорожское и южнодонецкое, противник потерял до 615 бойцов, отметили в ведомстве.

Российские войска за сутки уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, живую силу и технику ВСУ в 113 районах, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, средства ПВО РФ за сутки перехватили 5 снарядов HIMARS и 40 украинских беспилотников.

Российские военные эвакуировали с поля боя под Крынками на левом берегу Днепра раненую украинскую военнослужащую, которую бросили сослуживцы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Освобождение Марьинки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки в ДНР, подчеркнув, что это снижает возможности ВСУ по обороне и дает ВС РФ дополнительные возможности на этом направлении. Освободив Марьинку, российские войска существенно отодвинули украинскую артиллерию от Донецка, что позволяет более эффективно защищать город от ударов, добавил Шойгу.

Глава государства заявил о намерении наградить военных, отличившихся при освобождении Марьинки. Путин также решил изменить действующий порядок и повысить сразу на два звания - до майора - добровольца старшего лейтенанта Александра Трошина, который трижды горел в танке и неоднократно отличился в боях.

Президент назвал успехом освобождение Марьинки и высказал мнение, что это помогает российским войскам выйти на "широкий оперативный простор". Путин сообщил, что намерен отдельно обсудить с Шойгу дальнейшие планы СВО после освобождения Марьинки.

Рада обвиняет правительство

Правительство Украины затянуло подготовку законопроекта о новых правилах мобилизации, разработка которого ведется в последнее время, заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Он отметил, что "отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность", добавив, что "парламент ждет готового документа, который можно будет обсуждать на [профильном] комитете".

Арахамия подтвердил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек, что, по словам депутата, требует комплексного подхода. Ранее о таком запросе сообщил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. При этом он отметил, что это обойдется стране дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).

Британия призывает держаться

Весь мир почувствует на себе негативные последствия в случае победы России в конфликте на Украине, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью газете The Sunday Times. Он указал на риск "сползти в эпоху, в которой мы позволим диктаторским автократам взять верх, и это невероятно опасно". "Почти нет цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить того, чтобы это произошло завтра", - сказал министр.

Он осудил те страны Запада, "даже страны Группы семи", которые тратят всего по 1-2% своего ВВП на оборону, заверив, что Великобритания выделит на оборону 2,5% от своего ВВП, "как только сможет". Затронув тему военной помощи Лондона Киеву, Шэппс сказал, что ее нельзя рассматривать как простую благотворительность, так как она в первую очередь отвечает интересам безопасности самого Соединенного Королевства.

На украинско-польской границе

Польские фермеры готовы возобновить блокаду погранпереездов на границе с Украиной уже 2-3 января, если их требования не будут выполнены, сообщил представитель организации фермеров Подкарпатского воеводства "Подкарпатская обманутая деревня" Роман Кондрув. Польские фермеры в воскресенье сняли блокаду погранпереездов на период рождественских праздников после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским, на которой тот обещал выполнить главнейшие требования протестующих сельхозпроизводителей.

Польские автоперевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, и, в частности, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.