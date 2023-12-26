Несколько человек пострадали при обстреле штаб-квартиры Красного Полумесяца в секторе Газа

По информации организации, в здании находятся тысячи беженцев

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Несколько человек получили ранения в результате обстрела штаб-квартиры Палестинского общества Красного Полумесяца в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом гуманитарная организация сообщила на своей официальной странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Верхние этажи штаб-квартиры Палестинского общество Красного Полумесяца в Хан-Юнисе подверглись артиллерийскому обстрелу, несколько временно перемещенных лиц получили ранения", - говорится в заявлении. По информации организации, в здании находятся тысячи беженцев.

Палестинское информационное агентство WAFA передает, что израильские ВВС с вечера понедельника наносили удары по разным районам Хан-Юниса, в том числе по окрестностям больницы "Насер". По данным медицинских источников, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 26 человек.