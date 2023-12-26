Комитет нацбезопасности Меджлиса Ирана проведет заседание в связи с гибелью генерала КСИР

Представитель комитета Абольфазль Амуйи сообщил, что "Израиль заплатит высокую цену за этот отвратительный и варварский акт"

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Комитет национальной безопасности и внешней политики иранского Меджлиса (парламента) на следующей неделе проведет внеочередное заседание в связи с гибелью генерала КСИР Резы Мусави в Сирии. Об этом сообщил представитель комитета Абольфазль Амуйи агентству Tasnim.

"Внеочередное заседание комиссии национальной безопасности на следующей неделе мы посвятим убийству Резы Мусави сионистским режимом (Израиль - прим. ТАСС) в Сирии, а для проведения расследования и определения масштабов этого происшествия будут приглашены представители министерства иностранных дел, вооруженных сил и разведки страны", - заявил Амуйи.

Представитель парламентской комиссии добавил: "Этот теракт определенно не останется без ответа, и <…> Израиль заплатит высокую цену за этот отвратительный и варварский акт".

25 декабря иранский генерал Реза Мусави погиб в результате атаки израильских ВВС в шиитском районе Сейида-Зейнаб на юге сирийской столицы. По его дому, в котором он в тот момент находился, было выпущено три ракеты.

Мусави координировал действия шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской правительственной армии. Он командовал операциями против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирийской пустыне, а также участвовал в сражениях с бандформированиями в Восточной Гуте и на западе Алеппо. По сведениям телеканала Al Mayadeen, ранее на военного советника было совершено несколько покушений.