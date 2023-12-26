В Багдаде заявили, что удары США по целям в Ираке нарушают суверенитет республики

В пресс-службе премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани сообщили, что действия Вашингтона "наносят ущерб" отношениям между двумя странами и "грубо нарушают суверенитет Ирака"

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство Ирака расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.

"Правительство Ирака осуждает то, что произошло <...> на рассвете 26 декабря 2023 года, когда иракские военные объекты были атакованы американской стороной под предлогом ответных мер, что привело к гибели 1 человека и ранению еще 18, включая гражданских", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на странице пресс-службы премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Это явно враждебный и неконструктивный акт", - отмечается в заявлении. В Багдаде подчеркнули, что действия Вашингтона "наносят ущерб" отношениям между двумя странами и "грубо нарушают суверенитет Ирака".

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что в результате атаки этой группировки на севере Ирака трое военнослужащих США получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как передал в понедельник новостной портал Shafaq News, военная база США в Эрбиле (административный центр Иракского Курдистана) подверглась удару беспилотника со взрывчаткой. Ответственность взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", которое также объявило о нанесении ударов по американской базе возле нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.