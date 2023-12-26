В МИД Франции заявили, что удар по базе США в Ираке угрожает обострением в регионе

В ведомстве отметили, что осуждают нападение на американскую базу

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Франция считает, что удар по американской военной базе в Ираке влечет риски роста напряженности в регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция осуждает нападение на американскую базу в Иракском Курдистане 25 декабря, которое вызвало ответные удары со стороны США. Франция выражает глубокую озабоченность в связи с риском роста напряженности в регионе", - говорится в заявлении.

Как передал в понедельник новостной портал Shafaq News, военная база США в Эрбиле (административный центр Иракского Курдистана) подверглась удару беспилотника со взрывчаткой. Ответственность взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", которое также объявило о нанесении ударов по американской базе возле нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что в результате атаки этой группировки на севере Ирака трое военнослужащих США получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Правительство Ирака осудило американские удары по объектам на территории страны, назвав такие действия как враждебный акт. В пресс-службе премьер-министра Ирака уточнили, что в результате ударов США 1 человек погиб, еще 18, включая гражданских, были ранены. В Багдаде подчеркнули, что действия Вашингтона "наносят ущерб" отношениям между двумя странами и "грубо нарушают суверенитет Ирака".