DPA: Кельнский собор закрыт для туристов из-за потенциальной угрозы

Глава службы безопасности собора Оливер Гассен сообщил агентству, что при этом богослужения будут проводиться

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Кельнский собор - одна из самых узнаваемых достопримечательностей Германии - закрыт для туристов до дальнейшего уведомления, проводятся только религиозные службы. Об этом сообщил глава службы безопасности собора Оливер Гассен агентству DPA.

"Будут проводиться богослужения, но в остальное время собор закрыт, туристические посещения пока невозможны", - сказал он. По его словам, в последнюю неделю декабря достопримечательность, как правило, посещают до 100 тыс. человек.

Как 24 декабря со ссылкой на собственные источники сообщал портал Focus-online, исламисты планировали теракты в Кельне, Вене и Мадриде. Предположительно, экстремисты собирались совершить нападения на религиозные учреждения во время рождественских служб.

Кельнский собор является символом города и одной из самых популярных достопримечательностей в Германии. Входит в тройку самых высоких церквей мира, внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.