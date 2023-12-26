Экс-министр ФРГ заявил, что страна не справляется с интеграцией мигрантов

Зигмар Габриэль считает, что именно демократические партии должны поднимать эту тему и разъяснять гражданам ситуацию

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший министр экономики и энергетики ФРГ (2013 - 2017 годы) и экс-глава МИД (2017-2018 годы) Зигмар Габриэль полагает, что власти не справляются с интеграцией беженцев. Своим мнением он поделился в интервью газете Neue Osnabr cker Zeitung.

"Люди не слепы и видят, что, с одной стороны, Европа неэффективно защищает свои внешние границы, а с другой стороны, нам во многих сферах не удается интегрировать прибывших сюда мигрантов", - полагает он.

По его словам, именно демократические партии должны поднимать эту тему и разъяснять гражданам ситуацию. Если этого делаться не будет, "то легче будет" правопопулистской "Альтернативе для Германии".

Агентство ЕС по вопросам убежища ожидает, что по итогам года в странах Евросоюза будет зарегистрировано более 1 млн заявлений на получение убежища. Об этом сообщили газеты медиагруппы Funke со ссылкой на главу агентства Нину Грегори.

В ФРГ уже прибыло более 300 тыс. беженцев. Наибольшее число - из Сирии, Турции, Афганистана, Ирака, Ирана.

Осенью 2023 года кабмин Германии одобрил несколько мер, которые ужесточают миграционное законодательство и должны сделать ФРГ менее привлекательной для нелегалов. В частности, беженцам нужно будет прожить 36 месяцев в стране, чтобы получить стандартное социальное пособие (на 18 месяцев больше, чем до сих пор). Пособие будут переводить на дебетовую карту, чтобы иностранцы тратили деньги в ФРГ, а не переводили их родственникам за границу. Сроки рассмотрения заявок на убежище будут сокращены. Планируется также облегчить депортацию тех, чья заявка не была удовлетворена.