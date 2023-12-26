Хуситы нанесли удары беспилотниками по военным объектам в Эйлате на юге Израиля

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотными летательными аппаратами военные объекты в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-воздушные силы Йемена провели операцию с применением нескольких беспилотников против военных целей в Умм ар-Рашраше (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) и других районах оккупированной Палестины", - сказал Сариа в эфире телеканал Al Masirah.