FT: действия Израиля, ведущие к гибели сотрудников ООН, подрывают доставку помощи в Газу

По информации газеты, "серьезным источником разногласий" также являются неоднократные призывы Антониу Гутерриша к прекращению огня в анклаве, поскольку там нарастает гуманитарный кризис

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Уровень отношений между ООН и Израилем снизился из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам, находящимся под контролем организации, в секторе Газа. В анклаве с 7 октября погибли по меньшей мере 142 сотрудника ООН, это самые крупные потери в ее истории за время какого-либо конфликта, сообщила газета Financial Times (FT).

Удары израильской армии за последние две недели по школе "Аль-Фахура" вблизи лагеря беженцев Джабалия, где скопились тысячи людей, "надеявшихся найти защиту под голубым флагом", привели к гибели в общей сложности 36 человек. По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, с начала конфликта были зафиксированы 188 ударов по объектам под эгидой ООН, в результате которых погибли более 300 человек. Как уточнил профессор международного права Женевского университета Эндрю Клэпхэм, "специфическая презумпция международного гуманитарного права заключается в том, что такое здание, как школа, если есть какие-либо сомнения, остается гражданским объектом".

Действия, ведущие к гибели сотрудников ООН, "ослабляют и подрывают центральную роль [организации] в предоставлении гуманитарной помощи", приводит FT слова Ричарда Понцио, старшего научного сотрудника вашингтонского аналитического Центра Стимсона. Еще одним "серьезным источником разногласий" газета называет неоднократные призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к прекращению огня в Газе, поскольку в анклаве нарастает гуманитарный кризис и туда попадает лишь небольшая часть помощи. На этой неделе генсек заявил, что методы проведения Израилем операций в секторе Газа существенно осложняют распределение гуманитарной помощи среди населения анклава.

Израиль в свою очередь утверждает, что объекты ООН использовались радикальным палестинским движением ХАМАС в качестве "прикрытия в стратегии живого щита в густонаселенном секторе Газа, который контролирует группировка боевиков".

Негативные отношения оказывают непосредственное воздействие на операции ООН на местах, говорится в статье. Израиль отказал в продлении визы координатору организации по гуманитарным вопросам на оккупированной палестинской территории Линн Гастингс. По словам дипломатов и представителей гуманитарных организаций, Тель-Авив одобрил продление лишь трети виз из более чем 60 запрошенных.