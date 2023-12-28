В БДИПЧ ОБСЕ считают, что выборы в Сербии прошли без серьезных проблем

По решению Республиканской избирательной комиссии 30 декабря пройдут перевыборы на 28 участках

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в своем предварительном отчете признала незначительное число нарушений и отсутствие каких-либо серьезных проблем в ходе выборов 17 декабря в Сербии. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской избирательной комиссии страны.

"БДИПЧ отметило в предварительном отчете очень небольшое количество крупных нарушений в виде покупки голосов или нескольких случаев голосования одним избирателем, а также то, что голосование на 93% избирательных участков в Сербии получило положительные оценки, и то, что в начале предварительного отчета миссии указано, выборы в Сербии в целом прошли гладко и без каких-либо серьезных проблем и сложностей", - отметили в комиссии по итогам встречи ее главы Владимира Димитриевича с руководителем миссии БДИПЧ ОБСЕ Альбертом Йонссоном.

В Сербии 17 декабря прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы. На них одержала победу коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться". Представители занявшего второе место оппозиционного блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты голосования были сфальсифицированы.

По решению Республиканской избирательной комиссии 30 декабря пройдут перевыборы на 28 участках. "Сербия против насилия" заявила об отказе принимать в них участие. Оппозиционеры также объявили, что намерены провести крупную акцию протеста в Белграде в день повторного голосования.