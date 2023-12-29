В Харькове после взрывов повреждено предприятие

В городе произошло три волны взрывов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Производственное предприятие получило повреждение в Харькове, где произошли, по данным властей, три волны взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"[Повреждено] производственное предприятие города Харькова", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Ранее Терехов сообщал о перебоях с подачей электроэнергии для транспорта после взрывов. По его словам, к настоящему времени проблемы устранены.

Глава областной администрации Олег Синегубов со своей стороны сообщил о повреждении складов и нескольких предприятий в городе, однако количество не уточнил.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Киеве, Львове, Одессе, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье, Полтавской и Хмельницкой областях.