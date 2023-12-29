СМИ: сторонники оппозиции начали устанавливать палатки в центре Белграда

Протестующие также перекрыли движение по улице Кнеза Милоша

БЕЛГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Сторонники студенческой организации "Борьба", поддерживающей оппозиционную коалицию "Сербия против насилия", начали устанавливать палатки на перекрестке улиц возле зданий МИД и министерства госуправления республики в центре Белграда. Это является частью анонсированной ранее оппозиционерами 24-часовой блокады городских автомагистралей, сообщает телеканал N1.

По данным телеканала, протестующие перекрыли движение по улице Кнеза Милоша. Полиция перенаправляет движение автомобилей и общественного транспорта. Правоохранители не пытаются помешать митингующим. Оппозиционеры намерены оставаться в палаточном лагере на протяжении суток. Они рассчитывают, что за это время министерство госуправления выполнит их требование по обнародованию данных из избирательных списков. Представители оппозиционного блока утверждают, что на недавних выборах имели место манипуляции со списками избирателей.

В Сербии 17 декабря прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы. На них одержала победу коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться". Представители занявшего второе место оппозиционного блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии 18 декабря, а 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда. Беспорядки были подавлены полицией. В ходе беспорядков 38 человек были задержаны, семеро уже признали свою вину. Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет республики, а премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.

По решению Республиканской избирательной комиссии 30 декабря пройдут перевыборы на 28 участках. "Сербия против насилия" заявила об отказе принимать в них участие. Оппозиционеры также объявили, что намерены провести крупную акцию протеста в Белграде в день повторного голосования.