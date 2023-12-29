Израиль призвал Международный суд отклонить "необоснованные претензии" ЮАР по Газе

Как отметили в МИД еврейского государства, "Израиль привержен международному праву и действует в соответствии с ним"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Израиль призвал Международный суд ООН отклонить выдвинутое в заявлении Южно-Африканской Республики (ЮАР) требование признать еврейское государство нарушителем Конвенции о геноциде в связи с военной операцией в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении израильского МИД.

"Израиль с отвращением отвергает кровавый навет, распространяемый ЮАР в ее заявлении в Международный суд. Иск ЮАР не имеет ни фактической, ни юридической основы и представляет собой подлую и презрительную эксплуатацию суда. Мы призываем Международный суд и международное сообщество полностью отвергнуть необоснованные претензии ЮАР", - говорится в заявлении израильского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "Израиль привержен международному праву и действует в соответствии с ним и направляет свои военные усилия исключительно против террористической организации ХАМАС и других террористических организаций, сотрудничающих с ХАМАС". "Израиль ясно дал понять, что жители сектора Газа не являются его врагами, и прилагает все усилия, чтобы ограничить вред гражданскому населению и облегчить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа", - добавили в израильском МИД.

В министерстве отметили, что "террористическая организация ХАМАС, которая совершает военные преступления, преступления против человечности и стремилась совершить геноцид 7 октября, несет ответственность за страдания палестинцев в секторе Газа, используя их в качестве живого щита и крадя у них гуманитарную помощь". ЮАР "сотрудничает с террористической организацией, которая призывает к уничтожению Государства Израиль", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве еврейского государства.

Ранее в пятницу в МИД ЮАР сообщили, что Южно-Африканская Республика обратилась в расположенный в Гааге Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.