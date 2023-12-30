На Украине нарушителям комендантского часа в новогоднюю ночь пригрозили отправкой в ВС

По словам заместителя начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолия Серединского, таких людей будут доставлять в райотделы для выяснения причин, побудивших их пойти на нарушение

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украинцы, которые нарушат комендантский час в новогоднюю ночь, будут направлены в районные полицейские отделы, такими лицами активно интересуются военкоматы. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский.

"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы, чтобы установить, что случилось в жизни гражданина, если он сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши территориальные центры комплектования (аналог военкоматов - прим. ТАСС)", - сказал Серединский в ходе телемарафона.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.

Власти в Киеве столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с набором в армию. 25 декабря на рассмотрение Верховной рады внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Среди основных предлагаемых изменений - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования банковских счетов, снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет и возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинцам, которые не явятся в военкоматы по повестке, запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, им ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, откажут в выдаче кредитов, приостановят действие льгот и выплату пособий.

Мобилизация на Украине уже привела к многочисленным скандалам. СМИ регулярно публикуют истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают непригодные к службе люди, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно ловят мужчин в общественных местах.