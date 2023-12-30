ХАМАС призвало страны мира подавать судебные иски против действий Израиля в Газе

В движении отметили, что подача иска со стороны ЮАР "является важным шагом на пути к тому, чтобы привлечь к ответственности израильские власти"

КАИР, 30 декабря. /ТАСС/. Страны мира должны обратиться в различные судебные инстанции с исками, подобными тому, который ЮАР подала в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и нарушением им Конвенции о геноциде. С таким призывом выступило палестинское радикальное движение ХАМАС.

"Данная мера [подача иска] со стороны ЮАР является важным шагом на пути к тому, чтобы привлечь к ответственности израильские власти <...>, которые совершили худшие преступления в современной истории. Мы призываем все остальные страны подавать аналогичные иски в уголовные, государственные и международные судебные инстанции против Израиля как против страны, действия которой угрожают международному миру и безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ХАМАС.

В то же время радикальное движение "Исламский джихад" - союзники ХАМАС - в своем заявлении приветствовало иск ЮАР, однако отметило, что руководство и сторонники группировки "не полагаются на подобного рода международные инстанции, которые никогда не относились к палестинскому народу справедливо".

Днем ранее МИД Палестины выразил одобрение инициативы ЮАР и призвал суд ООН "как можно скорее ответить на иск и принять срочные меры для прекращения преступлений массового геноцида", а также "обратиться ко всем странам мира, чтобы они требовали немедленного прекращения огня" в Газе.

Как объявил в пятницу МИД ЮАР, страна направила в расположенный в Гааге Международный суд ООН заявление, в котором суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль должен немедленно прекратить все действия, нарушающие Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также вытекающие из этого документа обязательства. МИД африканской республики также указал, что ЮАР неоднократно заявляла об осуждении любого насилия и нападений на всех гражданских лиц, включая израильтян.

На специальном заседании, состоявшемся 8 декабря, кабинет министров ЮАР распорядился обратиться в Международный суд в Гааге с просьбой получить постановление, предписывающее Израилю воздерживаться от любых действий, которые могут представлять собой геноцид или связанные с ним действия.