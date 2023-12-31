ООН: удары по мирному населению говорят об опасности эскалации конфликта на Украине

Помощник генсека организации по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари назвал главным приоритетом защиту гражданских

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Удары по гражданскому населению и инфраструктурным объектам являются ярким напоминанием об опасности дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил в субботу помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари.

"Последняя серия нападений является ярким напоминанием о вполне реальной угрозе дальнейшей эскалации и распространения этого конфликта", - отметил он на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу России в связи с обстрелами Белгорода. Хиари подчеркнул, что всемирная организация осуждает "все нападения на города и села на Украине и в РФ". "Атаки на гражданское население и инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, они неприемлемы и должны быть прекращены немедленно", - добавил Хиари.

Помощник генсека ООН назвал главным приоритетом защиту мирного населения. "Бои и кровопролитие должны прекратиться, <...> [конфликт на Украине] должен подойти к концу", - заключил Хиари.