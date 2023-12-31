Премьер Нигера заявил, что Альянс государств Сахеля предотвратил вторжение сил ECOWAS

Народы Западной Африки вдоль среднего течения реки Нигер гордятся традициями государственного объединения еще со времен империи Сонгай, отметил Али Ламин Зейн

ХАРАРЕ, 31 декабря. /ТАСС/. Формирование Альянса государств Сахеля спасло Нигер от разрушения, предотвратив вторжение сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом заявил премьер-министр страны Али Ламин Зейн.

"Альянс государств Сахеля сыграл решающую роль в предотвращении разрушения Нигера, задуманного ECOWAS, - цитирует Зейна портал Malijet. - Решительная позиция участников объединения не позволила осуществиться воинственным замыслам, которые вынашивали некоторые государства ECOWAS". Зейн выступал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Альянса государств Сахеля - Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Она состоялась в Ниамее.

"Народы Западной Африки вдоль среднего течения реки Нигер гордятся традициями государственного объединения еще со времен империи Сонгай (средневековое государство на территории современных Буркина-Фасо, Мали и Нигера - прим. ТАСС), - сказал на пресс-конференции премьер-министр переходного периода Мали Чогель Кокалла Маига. - Они вместе боролись за независимость против общего врага. Ныне им пришлось вместе встать на защиту Нигера, где вооруженные силы взяли власть в руки, чтобы покончить с коррупцией, безнаказанно пронизавшей все слои общества. ECOWAS ввело против Нигера незаконные, несправедливые, бесчеловечные санкции, которые, если им не дать отпор, будут направлены и против нас".