На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Вначале воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Вначале воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, в 13:10 по местному времени (14:10 мск). Через 15 минут - в Киеве и других регионах.

Ранее в воскресенье на всей территории Украины уже объявляли воздушную тревогу, она длилась около часа.

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