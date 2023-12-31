В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Она действует в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога распространилась на Кировоградскую, Николаевскую и Полтавскую области Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Более 20 минут назад воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях. Сообщалось о взрывах в Чугуевском районе Харьковской области.

Ранее на всей территории Украины второй раз за день была объявлена воздушная тревога. Она длилась около часа, дольше всего - в Николаевской и Харьковской областях. Поступали сообщения о серии взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком (ранее - Кировоград) Кировоградской области.

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