Президент Абхазии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде

Аслан Бжания отметил, что в республике выражают сочувствие и поддержку всему российскому народу

СУХУМ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования россиянам и главе государства в связи с гибелью людей в результате украинского ракетного удара по Белгороду.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в Белгороде. Разделяю вашу боль и выражаю соболезнования семьям погибших. В Абхазии выражают сочувствие и поддержку всему российскому народу. Мы надеемся, что подобные трагические события впредь не повторятся на российской земле", - говорится в телеграмме Бжании, опубликованной на его официальном сайте.