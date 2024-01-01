На севере Израиля заработали сирены воздушной тревоги первый раз за день

Сигналы предупредили об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, впервые за день прозвучали на севере Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в заявлении.

В предыдущий раз армейская пресс-служба сообщала о срабатывании сигналов воздушной тревоги на севере Израиля 31 декабря. В первой половине дня сирены прозвучали в населенном пункте Зарит близ границы с Ливаном, вечером того же дня сигналы ПВО дважды срабатывали в районе Голанских высот, проинформировали военные.